Капитан «Торпедо» рассказал, как на игроков повлиял недопуск в РПЛ

Капитан «Торпедо» рассказал, как на игроков повлиял недопуск в РПЛ
Капитан «Торпедо» Сергей Бородин высказался об исключении автозаводцев из числа участников Мир Российской Премьер-Лиги на нынешний сезон. Клуб получил путёвку в РПЛ по спортивному принципу, однако позже лишился её из-за скандала с подкупом судей в Первой лиге.

— На твой взгляд, нефутбольные события в межсезонье заметно повлияли на то, что команда с первых туров потеряла уверенность?
— Я думаю, все по-разному к этой ситуации отнеслись. Кто-то её тяжелее пережил, кто-то легче. Это всё индивидуально. Кто-то уже осознал и прошёл этот момент, принял ситуацию, сконцентрировавшись на новом сезоне. А кто-то, возможно, ещё находится в состоянии разочарования, — цитирует Бородина официальный сайт «Торпедо».

