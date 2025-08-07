Нуньес сегодня попрощается с партнёрами по «Ливерпулю» перед переходом в «Аль-Хиляль»

Центральный нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил разрешение на прохождение медосвидетельствования перед трансфером в «Аль-Хиляль», сегодня уругваец попрощается с партнёрами по мерсисайдскому клубу. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Напомним, ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» достиг соглашения с «Ливерпулем» по трансферу Дарвина. Уругваец перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Нуньес принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов запомнился неточным ударом в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ».