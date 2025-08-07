Скидки
ПФК ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с 71-летием

Пресс-служба ПФК ЦСКА опубликовала поздравление с днём рождения, адресованное бывшему главному тренеру команды Валерию Газзаеву. Сегодня, 7 августа 2025 года, специалисту исполнился 71 год.

«Валерию Георгиевичу Газзаеву – 71 год! Поздравляем с днём рождения обладателя Кубка УЕФА, многократного победителя чемпионата, Кубка и Суперкубка России!

Желаем Валерию Георгиевичу успехов, здоровья и долгих лет жизни! С праздником!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Российский специалист приводил армейцев к победе в чемпионате три раза, под руководством Валерия Газзаева ЦСКА четыре раза выиграл Кубок страны и стал первым в истории России обладателем Кубка УЕФА.

