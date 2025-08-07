Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России сохранила 28-ю позицию в рейтинге женских команд Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом следует из обновлённого рейтинга, опубликованного на официальном сайте организации.

Топ-10 рейтинга женских сборных от ФИФА:

1 (2). Испания — 2066,79 балла.
2 (1). США — 2065,06.
3 (6). Швеция — 2025,26.
4 (5). Англия — 2022,64.
5 (3). Германия — 2011,56.
6 (10). Франция — 1988,68.
7 (4). Бразилия — 1976,3.
8 (7). Япония — 1971,05.
9 (8). Канада — 1967,83.
10 (9). КНДР — 1944,22...
28 (28). Россия — 1712,29.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Украина обратилась с письмом в ФИФА и АФК, чтобы не допустить матча России с Иорданией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android