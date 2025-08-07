Скидки
Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» со «Спартаком»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра «Локомотива» со «Спартаком» будет интересной. Красно-белым нужны очки, чтобы выправить ситуацию. Встречаются два топ-клуба, которые будут претендовать на высокие места. Если «Спартак» не получит красную карточку, то будет интересно. По футболистам обе команды хороши, но у «Локомотива» играют россияне — на них приятнее смотреть. Буду болеть за «Локомотив», но у «Спартака» есть шансы с их возможностями», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

