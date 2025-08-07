Тренер «Динамо» Гусев высказался о старте чемпионата

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о старте сезона Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, заработав четыре очка за три матча.

«Сейчас рано давать какие-то оценки. Команды примерно сейчас в одинаковом состоянии, все входят в сезон и набирают. Моменты у нас есть, где-то не используем. У наших ворот не даём создавать моменты. Нужно же не всегда выигрывать по 4:0 или 5:0. Не стал бы связывать малое количество голов с какими-то проблемами. Всё хорошо, команда готовится, и есть хорошая атмосфера.

Игра с «Краснодаром» была равная и шла до гола. Если бы мы забили раньше, «Краснодар» отыгрывался бы. Они выбивали вперёд на Кордобу, и казалось, что у них было преимущество. Но это не так», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.