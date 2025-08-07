Скидки
Тренер «Динамо» Гусев: восстановление Тюкавина идёт с опережением графика

Тренер «Динамо» Гусев: восстановление Тюкавина идёт с опережением графика
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о восстановлении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Напомним, Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре чемпионата России — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Насколько мне известно, восстановление Тюкавина идёт с опережением графика», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды четыре набранных очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Сочи» 10 августа.

