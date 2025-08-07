Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Маричаль: надеюсь, мы будем бороться за титул

Защитник «Динамо» Маричаль: надеюсь, мы будем бороться за титул
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль выразил надежду, что бело-голубые будут бороться за победу в Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«Мы продолжаем работать, чувствую, что мы делаем на поле и в матче. Нужно продолжать работать и верить, чтобы улучшить результат. Конечно, с точки зрения результата и футбола на поле сейчас не всё идеально. Надеюсь, что мы будем набирать очки и будем бороться за титул», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды четыре набранных очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Сочи» 10 августа.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Гусев высказался о старте чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android