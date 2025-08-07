Защитник «Динамо» Маричаль: надеюсь, мы будем бороться за титул

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль выразил надежду, что бело-голубые будут бороться за победу в Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«Мы продолжаем работать, чувствую, что мы делаем на поле и в матче. Нужно продолжать работать и верить, чтобы улучшить результат. Конечно, с точки зрения результата и футбола на поле сейчас не всё идеально. Надеюсь, что мы будем набирать очки и будем бороться за титул», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды четыре набранных очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Сочи» 10 августа.