Булыкин: если Черчесову приобретут футболистов, «Ахмат» может погреметь в РПЛ

Известный экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненского «Ахмата». Эксперт считает, что опытный специалист может исправить ситуацию в «Ахмате» и поднять команду на новый уровень. В текущем сезоне грозненцы проиграли четыре из четырёх своих матчей.

«Черчесов — опытный тренер, работал на высоком уровне. Он знает, что и как надо делать. У него есть все возможности. Если ему приобретут футболистов, «Ахмат» может погреметь в РПЛ. У Черчесова есть все возможности исправить ситуацию и поднять «Ахмат» на новый уровень», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

