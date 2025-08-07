Тренер «Динамо» Гусев: мне комфортно работать с Карпиным

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев поделился впечатлениями от совместной работы с Валерием Карпиным. Специалист возглавил бело-голубых в июне 2025 года. Он совмещает должности главного тренера в «Динамо» и сборной России по футболу. Ранее Карпин возглавлял «Ростов», из которого ушёл в феврале текущего года.

«Абсолютно разный подход у Карпина, в отличие от Лички. Совсем всё по-другому, об этом долго рассказывать. Мне абсолютно комфортно с ним работать.

Виктору Окишору нужно больше работать, и будет получать игровое время», — передаёт слова Ролана Гусева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.