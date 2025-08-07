Гусев: Осипенко тренируется индивидуально, потому что получил повреждение

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о травмированных игроках. В частности, недавно повреждение получил новичок команды Максим Осипенко.

«Травмы — неотъемлемая часть футбола. Они были, есть и будут. У нас тяжёлые травмы с прошлого сезона у Тюкавина, Артура и Майсторовича. Осипенко тренируется индивидуально, потому что получил повреждение», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в летнее межсезонье «Динамо» подписало контракт с четырьмя футболистами: форвардом Иваном Сергеевым из «Крыльев Советов», центральным защитником из «Ростова» Максимом Осипенко, левым защитником Бактиёром Зайнутдиновым из «Бешикташа» и центральным хавбеком Рубенсом из «Атлетико Минейро».