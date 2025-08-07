Маричаль — об уходе Карраскаля из «Динамо»: рад за него, но не за команду

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль высказался об уходе полузащитника Хорхе Карраскаля из клуба. В начале августа «Фламенго» объявил о переходе Хорхе из «Динамо».

«С одной стороны, я рад, что Карраскаль перешёл в хороший клуб. Но, с другой стороны, мы потеряли самого важного игрока, который много создавал. За него рад, но не за команду», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.