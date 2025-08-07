Скидки
Тюкавин смеялся с Карпиным, Рубенс упражнялся с мячом. Фото с тренировки «Динамо»

Тюкавин смеялся с Карпиным, Рубенс упражнялся с мячом. Фото с тренировки «Динамо»
7 августа в Новогорске форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин приступил к тренировкам на поле вместе с командой. Видео с нападающим было опубликовано пресс-службой бело-голубых в клубных соцсетях. Напомним, Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена.

«Восстановление идёт хорошо, уже, можно сказать, привык. Понятно, что соскучился по игре, этим эмоциям, по голам. Надеюсь, что скоро вольюсь в общую группу, уже буду тренироваться с командой и через какое-то время выйду на поле», — приводит слова Тюкавина «РБК Спорт».

Лучшие кадры с тренировки «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

