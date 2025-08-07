«Мы доминировали». Моуринью — о проигранном «Фенербахче» матче с «Фейеноордом»

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался по итогам матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Первый матч, прошедший в Роттердаме накануне, завершился победой нидерландской команды со счётом 2:1.

«Я очень доволен игрой моих парней сегодня. Всё хорошо, за исключением нескольких ошибок. Но я доволен игрой команды. Во втором тайме этот прекрасный стадион погрузился в тишину. Мы играли с хорошей командой, у которой были проблемы, но мы доминировали», — приводит слова Моуринью Fotomac.

Ответная встреча между командами состоится во вторник, 12 августа.