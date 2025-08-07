Скидки
«Мы доминировали». Моуринью — о проигранном «Фенербахче» матче с «Фейеноордом»

«Мы доминировали». Моуринью — о проигранном «Фенербахче» матче с «Фейеноордом»
Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался по итогам матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Первый матч, прошедший в Роттердаме накануне, завершился победой нидерландской команды со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Тимбер – 19'     1:1 Амрабат – 86'     2:1 Хадж Мусса – 90+1'    

«Я очень доволен игрой моих парней сегодня. Всё хорошо, за исключением нескольких ошибок. Но я доволен игрой команды. Во втором тайме этот прекрасный стадион погрузился в тишину. Мы играли с хорошей командой, у которой были проблемы, но мы доминировали», — приводит слова Моуринью Fotomac.

Ответная встреча между командами состоится во вторник, 12 августа.

