Маричаль рассказал о разнице в работе с Карпиным и Личкой

Футболист московского «Динамо» Николас Маричаль провёл параллель между бывшим главным тренером команды Марцелом Личкой и нынешним наставником бело-голубых Валерием Карпиным. Игрок констатировал, что в работе под руководством этих специалистов есть значительные различия.

«Между Карпиным и Личкой есть большая разница. Мы очень много работаем сейчас физически. Есть большая разница в плане интенсивности.

Сложно, когда футболисты, которые в основе, получают травмы. Надеюсь, что все травмированные игроки скоро восстановятся и нам помогут», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.