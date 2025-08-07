Скидки
Все новости
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: в компетенции Черчесова никто не сомневается

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работающем в «Ахмате» Станиславе Черчесове. О назначении опытного специалиста на должность главного тренера грозненцы объявили накануне, 6 августа.

«Станислава Саламовича я давно знаю, и он уже показал свой профессионализм в качестве главного тренера и многих клубов, и сборной России. В его компетенции, конечно, никто не сомневается», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Последнее место работы 61-летнего Черчесова до назначения в «Ахмат» — сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

