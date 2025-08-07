Скидки
Семак ответил, готов ли Луис Энрике сыграть с «Ахматом» Черчесова

Семак ответил, готов ли Луис Энрике сыграть с «Ахматом» Черчесова
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли вингер сине-бело-голубых Луис Энрике принять участие в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 20:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Луис Энрике тренируется в общей группе, мы посмотрим по его состоянию, насколько он готов. Естественно, он будет играть, а сколько, мы уже решим немножко позже», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После трёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (0) располагается на 13-й строчке.

Сергей Семак: в компетенции Черчесова никто не сомневается
