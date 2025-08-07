Главный тренер ЦСКА Челестини: ситуация непростая, но мы работаем над усилением

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что армейцы работают над усилением команды.

«Наши болельщики могут быть спокойны. Мы работаем на поле, чтобы добиваться лучших результатов, а руководство работает над приобретениями. Ситуация действительно непростая, нас покинули некоторые игроки. Но команда при этом показывает фантастические действия.

У нас ни одного поражения даже в товарищеских матчах, мы отлично сыграли в Суперкубке, обыграли «Локомотив» и провели прекрасный матч с «Зенитом». И это в отсутствие игроков. Имеем что имеем, и с этими футболистами мы показываем отличный футбол. Работаем над усилением, но пока используем то, что у нас есть», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.