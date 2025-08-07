Скидки
Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Мир РПЛ с «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
«Я знаю, как играют российские команды. Уже увидел все, и они очень организованны, с хорошей дисциплиной играют в обороне. «Рубин» в последнем матче играл в три защитника, и, конечно, против них будет сложно. У них хорошая команда, здорово используют стандарты и контратаки. Даку — замечательный и очень опасный нападающий. Но что касается моей команды, я бесконечно уверен в игроках», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

