Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Мир РПЛ с «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:45 мск.

«Я знаю, как играют российские команды. Уже увидел все, и они очень организованны, с хорошей дисциплиной играют в обороне. «Рубин» в последнем матче играл в три защитника, и, конечно, против них будет сложно. У них хорошая команда, здорово используют стандарты и контратаки. Даку — замечательный и очень опасный нападающий. Но что касается моей команды, я бесконечно уверен в игроках», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.