Челестини: восхищаюсь своими игроками — мы играем практически без замен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что восхищается своими игроками, так как армейцы выступают практически одним и тем же составом. Напомним, в матче 4-го тура Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:45 мск.

«У нас фантастические ребята. Потому что мы играем практически без замен теми, кто у нас есть. Я восхищаюсь своими игроками, тем, как они всё это выдерживают. Нам предстоит сыграть уже третий матч одним и тем же составом, но мы будем отдавать всех себя, чтобы добиться положительного результата», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

