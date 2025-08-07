Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини высказался о возможном уходе Койта в «Генчлербирлиги»

Челестини высказался о возможном уходе Койта в «Генчлербирлиги»
Комментарии

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможном уходе Секу Койта в «Генчлербирлиги». Ранее такие слухи появились в СМИ.

«Всегда есть слухи, пока открыто трансферное окно. Это вполне нормальная ситуация», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В сезоне-2025/2026 Койта провёл пять матчей и сделал один пас. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,50 млн.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Секу Койта близок к переходу в турецкий «Генчлербирлиги» — Озбудак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android