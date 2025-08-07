Челестини высказался о возможном уходе Койта в «Генчлербирлиги»

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможном уходе Секу Койта в «Генчлербирлиги». Ранее такие слухи появились в СМИ.

«Всегда есть слухи, пока открыто трансферное окно. Это вполне нормальная ситуация», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В сезоне-2025/2026 Койта провёл пять матчей и сделал один пас. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,50 млн.