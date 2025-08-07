Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини: Лукин и Абдулкадыров показывают хорошую самоотдачу в непростой ситуации

Челестини: Лукин и Абдулкадыров показывают хорошую самоотдачу в непростой ситуации
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о футболистах своей команды Матвее Лукине и Джамалутдине Абдулкадырове.

«Надо признать, что как Лукин, так и Абдулкадыров играют очень хорошо. В нашей непростой ситуации эти двое молодых показывают очень хорошую самоотдачу. Конечно, у них нет такого опыта, который был у Роши, но оба очень неплохо играют», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в матче 4-го тура Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:45 мск. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Челестини: восхищаюсь своими игроками — мы играем практически без замен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android