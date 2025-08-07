Челестини: Лукин и Абдулкадыров показывают хорошую самоотдачу в непростой ситуации

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о футболистах своей команды Матвее Лукине и Джамалутдине Абдулкадырове.

«Надо признать, что как Лукин, так и Абдулкадыров играют очень хорошо. В нашей непростой ситуации эти двое молодых показывают очень хорошую самоотдачу. Конечно, у них нет такого опыта, который был у Роши, но оба очень неплохо играют», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в матче 4-го тура Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:45 мск. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице.