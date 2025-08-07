Скидки
Главный тренер ЦСКА рассказал о восстановлении Вильягры и Шуманского

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал о восстановлении травмированных футболистов — Родриго Вильягры и Артёма Шуманского. По словам швейцарского специалиста, оба игрока восстанавливаются в хорошем темпе.

«Восстановление Родриго Вильягры проходит хорошо, он уже немного работает с мячом. Но нам ещё нужно выждать две недели, чтобы он мог отдавать пас без болевых ощущений.

Шуманский тоже достаточно хорошо восстанавливается, идёт по быстрому плану. Возможно, мы даже немного сократим период его восстановления, но дней 10 или две недели ещё необходимо на это отвести», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Челестини высказался о возможном уходе Койта в «Генчлербирлиги»
