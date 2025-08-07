Скидки
Матвей Кисляк высказался о слухах о возможном переходе в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о слухах о возможном переходе в турецкий «Галатасарай». Ранее сообщалось, что в услугах хавбека также заинтересован «Фенербахче».

— Как реагируешь на слухи о «Галатасарае»?
— Да никак, узнаю, как и все другие. Читаю, а мне никто ничего не говорит. Много чего говорят. Я был в Старом Осколе, когда писали, что я уже в Стамбуле (смеётся). И что теперь? Это всё ерунда, которая всплывает и так же быстро заметается.

— В твоих соцсетях тебя очень звали в Турцию.
— Прикольно, когда пишут так много турок (смеётся). А так, я особо не обращал на это внимания. Это всё не более чем слухи. Я играю за ЦСКА и люблю играть за ЦСКА, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Галатасарай» хочет подписать Матвея Кисляка, который также интересен «Фенербахче»
