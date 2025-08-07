Экс-игрок «Динамо» Кульчий высказался об игре команды в первых турах РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Александр Кульчий оценил игру бело-голубых на старте сезона-2025/2026. После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды четыре набранных очка.

«У всех были другие ожидания на старте чемпионата от «Динамо». Но сезон только набирает обороты. Четыре очка — где-то недобрали. Но вся борьба впереди. Помним, как стартовал тот же «Краснодар» в том сезоне, а стали чемпионами. У «Динамо» много травм, команда выходит не в оптимальном составе. Тот же «Зенит» тяжело идёт, у «Спартака» много эмоций. После 7-го тура уже будет вырисовываться картина», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.