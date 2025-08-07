«Тоттенхэм» объявил о тяжёлой травме Мэддисона, игроку предстоит операция

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о серьёзной травме Джеймса Мэддисона. У игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена, ему предстоит операция. Английский хавбек повредил колено в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1) в Гонконге.

«Мы можем подтвердить, что Джеймсу Мэддисону предстоит операция из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшие дни Джеймсу будет сделана операция, после чего он приступит к реабилитации под руководством нашей медицинской команды. Все в клубе желают Джеймсу полного и скорейшего выздоровления. Мы будем поддерживать его на каждом шагу», — сказано в заявлении клуба.

Новый сезон для «шпор» начнётся матчем за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт 13 августа на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия.