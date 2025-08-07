Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Центральную игру тура «Локомотив» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

8 августа (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

9 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Артём Перов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

10 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Сочи» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR– Артур Фёдоров; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Мацюра.