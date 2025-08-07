Скидки
Главная Футбол Новости

Кирьяков ответил, стоит ли Черчесову приглашать в «Ахмат» Артёма Дзюбу

Кирьяков ответил, стоит ли Черчесову приглашать в «Ахмат» Артёма Дзюбу
Аудио-версия:
Бывший российский футболист Сергей Кирьяков ответил на вопрос, стоит ли новому главному тренеру «Ахмата» Станиславу Черчесову звать в грозненскую команду форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу.

«Как позвать? Что значит позвать? Вряд ли это получится, трансферное окно заканчивается в начале сентября, за такое время это нереалистично. В «Акроне» он лидер команды, ведёт за собой партнёров, они на него рассчитывают и эта потеря будет существенная. Дзюба нашёл свою команду», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Последнее место работы 61-летнего Черчесова до назначения в «Ахмат» — сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

