«Спартак» объявил об уходе Рикарду Мангаша

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе португальского футболиста Рикарду Мангаша. Футболист продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

«Спартак» и «Спортинг» согласовали условия перехода игрока в лиссабонский клуб. Благодарим Рикарду за время в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба красно-белых.

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период левый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Трансферная стоимость футболиста, по данным специализированного портала Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

