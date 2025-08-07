Капитан «Торпедо» публично обратился к болельщикам команды

Капитан «Торпедо» Сергей Бородин публично обратился к болельщикам московского клуба на фоне неудачного старта автозаводской команды в сезоне-2025/2026. В трёх матчах Лиги Pari «Торпедо» дважды проиграло и один раз сыграло вничью. Сейчас клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице.

— Болельщики смотрят в турнирную таблицу и видят, что у «Торпедо» всего одно набранное очко после трёх туров. Насколько болезненно сами игроки это воспринимают? Или вы стараетесь просто не смотреть в таблицу?

— Головой мы понимаем, что всё можно исправить, всё в наших силах. Но это всё равно тяжело даётся. У всех есть амбиции — как индивидуальные, так и командные. Хочется быть всегда наверху. Да, сейчас у нас чёрная полоса. Но я уверен, что мы переборем и себя, и эту чёрную полосу. Сделаем из неё белую, и всё будет хорошо.

— Что бы ты хотел сказать болельщикам от имени капитана в этой непростой ситуации?

— Призываю наших болельщиков поддерживать команду, ходить на стадион, прожить этот трудный период вместе с нами, не отстраняться. Вместе мы всё исправим, всё будет хорошо, — цитирует Бородина сайт клуба.