Доннарумма, Алисон, Куртуа и Облак — в числе номинантов на приз имени Льва Яшина

Стал известен список номинантов на награду имени Льва Яшина, вручаемую лучшему вратарю года в мировом футболе. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

В список номинантов вошли: Алисон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Люка Шевалье («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико» Мадрид), Давид Райя («Арсенал»), Матц Селс («Ноттингем Форест») и Ян Зоммер («Интер»).

В 2024-м лучшим голкипером был признал Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Первый обладатель награды имени Льва Яшина — Алисон Бекер.