Педро высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Педро высказался в преддверии матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра состоится 9 августа в Грозном.

— Педро, вы провели уже шесть матчей против «Ахмата». Какие у вас впечатления от нашего грядущего соперника, а также об атмосфере на стадионе в Грозном?

— Мы отлично знаем, как сложно играть в Грозном, какая качественная и хорошо сыгранная команда «Ахмат», поэтому нам нужно приложить максимум усилий, чтобы увезти домой победу. Но у нас за спиной хорошо проведённая тренировочная неделя, и мы, безусловно, едем за победой.

— У «Ахмата» сменился тренерский штаб. Чего можно ожидать от такого соперника?

— Безусловно, игроки «Ахмата» будут стараться показать лучшую игру при новом главном тренере. Но, повторюсь, мы отлично готовы и едем в Грозный, чтобы показать свой лучший футбол и победить, — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».