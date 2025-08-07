Скидки
Константин Тюкавин раскрыл, почему «Динамо» показывает невнятную игру на старте сезона РПЛ

Константин Тюкавин раскрыл, почему «Динамо» показывает невнятную игру на старте сезона РПЛ
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, почему бело-голубые показывают невнятную игру на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. Напомним, Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре чемпионата России — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Ну у нас много травмированных, из них большая часть — ведущие игроки, которые выбыли на долгий срок. По этой причине молодых ребят приходится подключать. И, надо сказать, у нас много талантливых ребят из академии пришло. Также идёт притирка к новому тренеру — его требованиям на поле и за его пределами», — приводит слова Тюкавина «РБК Спорт».

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.

