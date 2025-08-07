Константин Тюкавин раскрыл, почему «Динамо» показывает невнятную игру на старте сезона РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, почему бело-голубые показывают невнятную игру на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. Напомним, Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре чемпионата России — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Ну у нас много травмированных, из них большая часть — ведущие игроки, которые выбыли на долгий срок. По этой причине молодых ребят приходится подключать. И, надо сказать, у нас много талантливых ребят из академии пришло. Также идёт притирка к новому тренеру — его требованиям на поле и за его пределами», — приводит слова Тюкавина «РБК Спорт».

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.