КДК оштрафовал «Спартак» за выкрики ненормативной лексики фанатами в матче с «Ростовом»

Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал на 40 тыс. рублей московский «Спартак» за скандирования оскорбительных выражений болельщиками в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Игра между командами прошла 30 июля.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

«У «Ростова» шесть предупреждений игроков. Штраф 100 тыс. рублей. Футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей за массовое скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, «Спартак» обыграл «Ростов» в матче Кубка России благодаря голам Даниила Хлусевича и Пабло Солари.

