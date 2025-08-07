ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«За выход за пределы технической зоны тренеров ЦСКА Фабио Челестини и Дмитрия Крамаренко каждый из них оштрафован на 10 тыс. рублей. ЦСКА — неподобающее поведение команды, трёх игроков и официальных лиц, штраф 100 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошёл 3 августа на стадионе «Газпром Арена». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице, армейцы — восьмые.