ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«За выход за пределы технической зоны тренеров ЦСКА Фабио Челестини и Дмитрия Крамаренко каждый из них оштрафован на 10 тыс. рублей. ЦСКА — неподобающее поведение команды, трёх игроков и официальных лиц, штраф 100 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошёл 3 августа на стадионе «Газпром Арена». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице, армейцы — восьмые.
Комментарии
