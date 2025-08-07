«Показываем хороший футбол». Педро оценил старт «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Педро высказался о старте сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— Педро, как бы вы оценили старт «Зенита» в чемпионате? После трёх матчей — пять очков.

— Мы потеряли ряд очков, которые не должны были терять. Но при этом, мне кажется, мы показываем хорошую игру, хороший футбол. И, кажется, если продолжим делать то же самое, обязательно наверстаем упущенное и восполним все потери, — приводит слова Педро официальный сайт сине-бело-голубых.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» (5) занимает седьмое место в турнирной таблице.