Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Показываем хороший футбол». Педро оценил старт «Зенита» в РПЛ

«Показываем хороший футбол». Педро оценил старт «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Нападающий «Зенита» Педро высказался о старте сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— Педро, как бы вы оценили старт «Зенита» в чемпионате? После трёх матчей — пять очков.
— Мы потеряли ряд очков, которые не должны были терять. Но при этом, мне кажется, мы показываем хорошую игру, хороший футбол. И, кажется, если продолжим делать то же самое, обязательно наверстаем упущенное и восполним все потери, — приводит слова Педро официальный сайт сине-бело-голубых.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» (5) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Педро высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android