КДК оштрафовал «Ахмат» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал грозненский «Ахмат» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» по завершении игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Сообщалось, что фанаты грозненцев использовали кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Встреча между «Ахматом» и сине-бело-голубыми состоялась 30 июля и завершилась победой команды Сергея Семака со счётом 2:1.

«Ахмат» — «Зенит»: после окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф — 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».