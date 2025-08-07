Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал «Ахмат» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

КДК оштрафовал «Ахмат» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»
Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал грозненский «Ахмат» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» по завершении игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

Сообщалось, что фанаты грозненцев использовали кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Встреча между «Ахматом» и сине-бело-голубыми состоялась 30 июля и завершилась победой команды Сергея Семака со счётом 2:1.

«Ахмат» — «Зенит»: после окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф — 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Материалы по теме
КДК оштрафовал «Спартак» за выкрики ненормативной лексики фанатами в матче с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android