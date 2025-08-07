КДК оштрафовал «Ахмат» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал грозненский «Ахмат» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» по завершении игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3' 0:2 Гонду – 8' 1:2 Конате – 83'
Сообщалось, что фанаты грозненцев использовали кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Встреча между «Ахматом» и сине-бело-голубыми состоялась 30 июля и завершилась победой команды Сергея Семака со счётом 2:1.
«Ахмат» — «Зенит»: после окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф — 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
