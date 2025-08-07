Игрок «Зенита» Педро оценил свою форму на старте нового сезона

Нападающий «Зенита» Педро оценил свою физическую форму на старте нового сезона. Бразилец провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

— На старте сезона вы играли и в матчах чемпионата, и в матчах Кубка. Что можете сказать о своей физической форме?

— Я провёл очень качественную предсезонку и чувствую себя замечательно. Да, я играл во всех матчах по 90 минут и планирую продолжать показывать всё, на что способен, прибавлять и помогать команде, — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» (5) занимает седьмое место в турнирной таблице.