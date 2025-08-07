Вячеслав Чанов считает Тибо Куртуа номером один в номинации на трофей имени Льва Яшина

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов назвал своего фаворита в номинации на трофей имени Льва Яшина. Эта награда вручается лучшему вратарю года в мировом футболе.

«Я бы поставил на первое место Куртуа. Согласен, что непопулярный выбор. Однако человек вернулся после тяжёлой травмы и сумел доказать, что является одним из лучших в мире. Нельзя сказать, что Доннарумма провёл весь сезон чётко. Были ошибки, которые не хотелось бы видеть», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Общий список номинантов выглядит так: Алисон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Люка Шевалье («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико» Мадрид), Давид Райя («Арсенал»), Матц Селс («Ноттингем Форест») и Ян Зоммер («Интер»).