В «Зените» отреагировали на информацию о запросе по трансферу Исаака Ромеро из «Севильи»

В «Зените» отреагировали на информацию о запросе по трансферу Исаака Ромеро из «Севильи»
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном обмене нападающего команды Матео Кассьерры на форварда «Севильи» Исаака Ромеро. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые сделали запрос по трансферу Исаака. Отмечалось, что «Севилья» оценивает своего футболиста в € 20 млн и проявляет интерес к обмену на Кассьерру.

«Фантазии», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Исаак Ромеро выступает за «Севилью» с 2019 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл 32 матча в Ла Лиге и в Кубке Испании, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Стоимость Ромеро, по оценке Transfermarkt, составляет € 6 млн.

