«Пари НН» объявил, что сыграет домашний матч 5-го тура РПЛ с «Динамо» Мх в Саранске
Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» объявила, что клуб проведёт домашний матч 5-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» в Саранске. Игра состоится 18 августа.
«Мордовия Арена» временно станет домашним стадионом команды на период ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. Матч против махачкалинского «Динамо» пройдет 18 августа в 20:00 по московскому времени. Клуб организует трансфер для болельщиков до Саранска и обратно», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.
Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде.
