«Айнтрахт» объявил о трансфере Рицу Доана из «Фрайбурга»

Франкфуртский «Айнтрахт» на своём официальном сайте объявил о трансфере Рицу Доана из «Фрайбурга». 27-летний японский нападающий будет выступать за новую команду под 20-м номером. Член правления «Айнтрахта» Маркус Креше прокомментировал этот трансфер.

Фото: ФК Айнтрахт

«Рицу Доан за последние годы в Бундеслиге доказал свои настоящие качества и привнёс с собой те навыки, которые помогут нам достичь целей. Он приобрёл богатый международный опыт в сборной Японии, а его техника, скорость и мышление, безусловно, выделяли его в последние годы. Мы рады, что Рицу подписал с нами контракт», — цитирует Креше пресс-служба франкфуртского клуба.

В 123 матчах за «Фрайбург» Доан забил 26 голов и отдал 23 результативные передачи. В прошлом сезоне он забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач.