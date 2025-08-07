Скидки
«Спартак» объявил об уходе Никиты Чернова в «Крылья Советов»

«Спартак» объявил об уходе Никиты Чернова в «Крылья Советов»
Комментарии

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил об уходе защитника Никиты Чернова в «Крылья Советов». Футболист перебрался в самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

«Успешного сезона, Никита!» — написала пресс-служба красно-белых.

В составе «Спартака» Чернов провёл 80 матчей и выиграл Кубок России.

В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

