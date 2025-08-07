Скидки
«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки, новый капитан — Араухо

«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки, новый капитан — Араухо
Комментарии

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген лишён капитанской повязки. Новым капитаном «сине-гранатовых» назначен защитник Рональд Араухо.

«ФК «Барселона» объявляет, что в связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Штегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды.

В течение указанного периода обязанности первого капитана будет исполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо», — сказано в заявлении пресс-службы «Барселоны».

