«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки, новый капитан — Араухо

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген лишён капитанской повязки. Новым капитаном «сине-гранатовых» назначен защитник Рональд Араухо.

«ФК «Барселона» объявляет, что в связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Штегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды.

В течение указанного периода обязанности первого капитана будет исполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо», — сказано в заявлении пресс-службы «Барселоны».