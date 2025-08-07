«Марсель» объявил о трансфере Тимоти Веа из «Ювентуса»

Французский «Марсель» на своём официальном сайте объявил о трансфере Тимоти Веа из «Ювентуса». Футболист уже прибыл в расположение новой команды.

Фото: ФК Марсель

Детали и формат сделки не уточняются. Однако ранее СМИ сообщали, что игрок сборной США будет выступать за провансальцев в аренде до конца этого сезона, после чего французский клуб будет обязан выкупить футболиста за € 14+3 млн.

В прошедшем сезоне Тимоти Веа провёл 42 матча за туринский «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.