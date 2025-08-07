«Арис» — АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 19:00 мск
Поделиться
Сегодня, 7 августа, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся кипрский «Арис» и греческий АЕК. Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в городе Колосси (Кипр). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Не начался
АЕК Афины
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На предыдущей стадии Лиги конференций «Арис» обыграл венгерскую команду «Академия Пушкаша» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч. АЕК выбил из турнира «Хапоэль Беэр-Шэва» (счёт по сумме двух матчей — 1:0).
Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2025
-
16:55
-
16:43
-
16:33
-
16:30
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:02
-
15:45
-
15:38
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
15:17
-
15:11
-
15:09
-
15:02
-
15:00
-
14:52
-
14:38
-
14:30
-
14:26
-
14:02«Спартак» объявил об уходе Рикарду Мангаша Официально
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:55
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:22
-
13:19
-
13:11