«Арис» — АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 7 августа, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся кипрский «Арис» и греческий АЕК. Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в городе Колосси (Кипр). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На предыдущей стадии Лиги конференций «Арис» обыграл венгерскую команду «Академия Пушкаша» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч. АЕК выбил из турнира «Хапоэль Беэр-Шэва» (счёт по сумме двух матчей — 1:0).

Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси».