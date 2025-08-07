Скидки
«Арис» — АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 7 августа, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся кипрский «Арис» и греческий АЕК. Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в городе Колосси (Кипр). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Не начался
АЕК Афины
Афины, Греция
На предыдущей стадии Лиги конференций «Арис» обыграл венгерскую команду «Академия Пушкаша» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч. АЕК выбил из турнира «Хапоэль Беэр-Шэва» (счёт по сумме двух матчей — 1:0).

Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси».

