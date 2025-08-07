«Панатинаикос» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 7 августа, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и греческий «Панатинаикос». Команды будут играть на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в городе Афины (Греция). Начало игры — в 21:00 по московскому времени. В России официальная трансляция матча не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На прошлой стадии «Шахтёр» по сумме двух матчей разгромил турецкий «Бешикташ» со счётом 6:2. «Панатинаикос» вступает в квалификацию Лиги Европы лишь с текущего этапа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.