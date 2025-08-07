Тюкавин: Карпин может и подзатыльник дать, и жиробасиком назвать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своих взаимоотношениях с новым главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным. Российский специалист возглавил «Динамо» этим летом. Ранее Карпин работал в «Ростове».

«Да, хорошие отношения вне поля. Где-то может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать. И все поймут, что это шутка. Это нормально. Приятно, когда тренеры уделяют внимание взаимодействию с игроками», — приводит слова Тюкавин «РБК Спорт».

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.