Объявлены претенденты на «Золотой мяч» — 2025

Комментарии

Французский журнал France Football опубликовал имена номинантов на «Золотой мяч» в этом году. Приз получит лучший футболист по итогам сезона-2024/2025. Список претендентов на награду состоит из 30 игроков. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.

Номинанты на «Золотой мяч»:

  • Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
  • Джуд Беллингем («Реал», Англия);
  • Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
  • Дензел Дюмфрис («Интер», Нидерланды);
  • Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);
  • Эрлинг Холланд («Манчестер Сити», Норвегия);
  • Виктор Дьекереш («Арсенал», Швеция);
  • Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
  • Гарри Кейн («Бавария», Англия);
  • Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
  • Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
  • Алексис Макаллистер («Ливерпуль», Аргентина);
  • Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
  • Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);
  • Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
  • Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
  • Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
  • Педри («Барселона», Испания);
  • Коул Палмер («Челси», Англия);
  • Майкл Олисе («Бавария», ФРанция);
  • Рафинья («ПСЖ», Бразилия);
  • Деклан Райс («Арсенал», Англия);
  • Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
  • Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
  • Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
  • Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);
  • Витинья («ПСЖ», Португалия);
  • Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

В минувшем году «Золотой мяч завоевал полузащитник „Манчестер Сити“ Родри.

