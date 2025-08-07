Скидки
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Ромы» по переходу полузащитника «горожан» — Мерло

«Манчестер Сити» принял решение отклонил предложение «Ромы» об аренде 19-летнего атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри. Об этом сообщает Сесар Луис Мерло на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, римский клуб готов был взять аргентинского футболиста в аренду с обязательством выкупа за € 33 млн. Кроме того, «горожанам» предлагался пункт об обратном выкупе хавбека.

«Манчестер Сити» приобрёл Эчеверри у «Ривер Плейт» зимой 2024 года. До конца 2024-го полузащитник продолжал выступать за аргентинский клуб на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Сколько стоят молодые футболисты:

